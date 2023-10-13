يصل لـ 6 ساعات.. معهد الفلك: كسوف حلقي للشمس يحدث غدا في هذه المناطق

كتب – مصراوي:

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يشهد العالم غدا كسوفاُ شمسياً حلقياً (لا يمكن رؤيته في مصر).

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن الكسوف يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى)، ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

ولفت إلى أن الكسوف، يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية، مشيرا إلى أن الكسوف الحلقي التالي سيحدث في 2 أكتوبر2024م.

وأشار إلى أنه تتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر، ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.