برلماني: رسالة الرئيس السيسي حاسمة ضد من يحاولون اختراق حدود مصر

كتب - نشأت علي:

أكد محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت واضحة وحاسمة ضد كل من يحاولون اختراق الحدود المصرية، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تسمح بأى أحد أن يخترق حدودها.

وقال " قاسم " فى بيان له اليوم، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية انتفضوا بعد الحديث الذى خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة مؤكداً أن مصر تسمح بذلك أبداً وستقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر فى اختراق الحدود المصرية.

وقال إن الرئيس السيسى كان صريحا وحاسماً فى حديثه بأنه المسئول عن أمن مصر ولن يستطيع أحد أن يفعل ذلك وأن يهدد أمن مصر مؤكداً أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن مصر كانت ولاتزال وستظل على مواقفها التاريخية والثابتة فهى لازالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية وأكبر دليل على ذلك أن مصر فى العدوان الأخير على غزة هى من بادرت بإعادة الإعمار فى غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي وكلنا ثقة فى قدرة مصر على حماية جميع حدود الدولة المصرية .

وطالب المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي فى الجرائم الإسرائيلية المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين.