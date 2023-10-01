السيسي: اشتغلنا سنين عشان نأمن الحكومة ومحدش يعرف يخترق مواقعها

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بمؤتمر حكاية وطن متسائلا: كم بلغت تكلفة البنية الأساسية التي تحدثت عنها للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتأمين التكنولوجي لعدم اختراق المواقع الحكومية.

وقال السيسي: يعني يا دكتور جيت على الحكومة والبنية الأساسية التي كلفتنا ومراكز البيانات المؤمنة، طب هو دا اتكلف كام؟ الانتقال للعاصمة الادارية كحكومة الميكنة بتاعتها كبنية أساسية اتكلفت كام ؟ يعني أنا بقول ده بس علشان ايه؟ عشان أديك فرصة إنك تقوله لأن الناس متصورة وكلكم خدتوا العاصمة كمباني من برا محدش دخل جوا صور الناس بتشتغل إزاي طب ده مهم ليه؟ لأننا عايزين نقول إن الحكومة المصرية عملت حاجة مغلقة اشتغلنا 5 سنين عليها ولا يمكن حد يقدر يدخل على الحكومة يعملها شلل طيب هو دا سر؟ ما نقوله للناس.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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