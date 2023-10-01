برودة وأمطار.. تحذير شديد من الأرصاد بسبب ظاهرة جوية

كتب- محمد شاكر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 1 أكتوبر وحتى الجمعة 6 أكتوبر 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.



وحذرت الهيئة من انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.



وقالت الهيئة: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



طقس الأحد.

شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



طقس الاثنين..

سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



طقس الثلاثاء..

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



طقس الأربعاء..

سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



طقس يومي الخميس والجمعة..



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.