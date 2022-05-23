الخميس.. حمدين صباحي في أول ظهور تلفزيوني منذ سنوات مع ضياء رشوان على etc

كتب- مصراوي:

يحل السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي في أول ظهور تلفزيوني على شاشة مصرية منذ عدة سنوات، ضيفا على ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" على شاشة etc.

ويتحدث "صباحي" عن رؤيته للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرًا، كما يشرح رؤيته حول عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر.

كما يتحدث "صباحي" عن رؤية الحركة المدنية المصرية لنجاح الحوار الوطني وكيف يمكن للتيارات الوطنية أن تساهم في مواجهة التحديات الراهنة، والوضع الحالي للأحزاب السياسية المصرية.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري.

كما يتطرق الحوار، أيضًا إلى عدد من الملفات الاستراتيجية المختلفة والتي تسهب في تعظيم المجال العام في مصر من أجل الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي إزاء الحياة الديموقراطية في الجمهورية الجديدة.

البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء الخميس القادم 26 مايو الجاري على شاشة etc تردد 12015 v