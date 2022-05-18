برلماني: الحكومة تدرس تعيين 48 ألف عامل بالمدارس

كتب- أسامة علي:

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس مع وزارة المالية إمكانية تعيين عدد 48 ألف عامل بواقع عامل لكل مدرسة خلال فترة زمنية من 3 حتي 5 سنوات بجانب تعيين عدد الـ 30 ألف معلم سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي وزارة التربية والتعليم، أثناء مناقشة الموازنة العامة للوزارة العام المالي 23/22 والجهات التابعة لها بلجنة الخطة والموازنة اليوم .