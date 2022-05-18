وزيرة الثقافة تنعى المخرج عبد الرحمن الشافعى: أعماله حملت الطابع المصري

كتب - مصراوي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعى، الذى غيبه الموت اليوم الأربعاء 18 مايو عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت في بيان لها، إن فن المسرح فقد أحد فرسانه ورواده، مؤكدة أن الراحل من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية.

وأشارت إلى أن أعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن المخرج المسرحى الكبير عبد الرحمن الشافعى مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد.

تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 انتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الاعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى، عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقة السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الاخرى والتكريمات.

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