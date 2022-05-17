طقس متقلب.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد ثم أجواء باردة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل توجد فترة من التقلبات الجوية، حيث ترتفع الحرارة ثم تنخفض بشكل ملحوظ كما يوجد عدد من الظواهر الجوية المختلفة على مدار اليوم.

وأضافت غانم، يوجد ارتفاع طفيف في الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الارتفاع يوم الخميس المقبل حيث تسجل القاهرة 33 درجة نهارا، لافتة إلى الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس خاصة على مناطق شمال البلاد، إلى جانب أن أشعة الشمس تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى يصل إلى 12 درجة.

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحرارة تنخفض مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل وحتى الاثنين بشكل كبير، حيث تنخفض بحوالي 4 إلى 5 درجات وتسجل على القاهرة 27 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء الباردة ستعودة مرة أخرى ليلا خلال الأسبوع المقبل، حيث يرجى ارتداء الملابس الصيفية الثقيلة.

وأوضحت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، بجاني نشاط الرياح بعد فترة الظهيرة.