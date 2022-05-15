"خارجية الشيوخ" توصي بالتوسع في كليات الدراسات الأفريقية



كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عفت السادات، لمناقشة مقترح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الشباب الأفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الأفريقية، والذي انعقد بالاشتراك مع مكتب لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب عمرو عزت، في كلمته باجتماع اللجنة، ضرورة تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الأفريقية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية القائمة على استعادة التأثير والتعاون الأفريقي، موضحًا عددًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه دول القارة ومن بينها البيروقراطية والنزاعات القبلية والتطرف.

وشدد نائب التنسيقية، على ضرورة الإسراع الحكومي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية في تعزيز التعاون والتواصل والتدريب لكافة الشباب الأفريقي بمؤسسات الدولة المصرية.

وأشادت جموع الحاضرين وهيئة مكتب اللجنة بالاقتراح المقدم من نائب التنسيقية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، بضرورة إنشاء كليات الدراسات الأفريقية بالجامعات المصرية، واستمرارية المنتدى العربي الأفريقي كما كان في نسخته الأولى لتعزيز الريادة المصرية.

كما أوصت اللجنة، بضرورة استحداث أقسام للغات الأفريقية بكليات الآداب والتربية بالجامعات المصرية.