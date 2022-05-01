أنشطة وإنجازات.. "الرعاية الصحية" تصدر نشرتها الأسبوعية (رعاية نيوز)

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أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن أهم إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.



واستهلت النشرة، بانعقاد الاجتماع الشهري لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (50)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومناقشة التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، لضمان الاستدامة المالية للمشروع والحفاظ على توازنه الإكتواري.



وأكد مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وإتاحة دراسة تقديم حزمة من المزايا للأطقم الطبية لاستبقائهم للعمل داخل مصر، مشيرين إلى تعزيز الإنفاق على التدريب والتعليم الطبي المستمر من الموارد الذاتية بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ولافتين إلى تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر تماشيًا مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.



وتابعت النشرة، جولة تفقدية ليلية مفاجئة للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، كما شارك السحور مع العاملين بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية.



وأضافت النشرة، مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" لهذا العام، في إطار أنشطة وفعاليات الهيئة للدعم المعنوي للعاملين.



وتطرقت النشرة، إلى نجاح اعتماد وحدة طب أسرة "جنوب منطقة البترول" ومركز طب أسرة "تعاونيات الزهور"، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وحصولهم على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بالإضافة إلى نجاح تسجيل 3 وحدات طب أسرة "المنايف، الهيش، الكيلو 2" تابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية لاجتيازهم معايير التسجيل الموضوعة GAHAR2021 المطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.



وتناولت النشرة، انعقاد ورشة عمل موسعة حول معايير التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية الخاصة بأمان وسلامة المرضى بالتعاون بين فرعي هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والإسماعيلية، وورشة عمل حول طرق جمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار لمدراء وأعضاء فرق إدارة الجودة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لتبادل ونقل الخبرات بين العاملين مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.



واستكملت النشرة، نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم ضاغط على جذع المخ بقاع الجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، إضافة إلى جراحة ناجحة تعيد القدرة على الحركة لمريض بالشلل النصفي بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، فضلًا عن نجاح إنقاذ حياة طفلة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها لمدة 70 يومًا بحضانة مستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد.



واختتمت النشرة، باستمرار حملة (شامل) لزيادة الوعي بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته في توفير علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك تعزيز الوعي بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك استمرار حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إضافة إلى استمرار مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك.