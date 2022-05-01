المصريون يبنون وطنًا طابعه العزة والكرامة.. انتصار السيسي تهنئ عمال مصر في عيدهم

كتب- محمد سامي:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مهنئةً عمال مصر في عيدهم، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى كل عمال مصر في عيدهم.

وأضافت انتصار السيسي أن عمال مصر هم ثروتنا الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل وواقع أفضل؛ فعلى مدى السنوات الأخيرة ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة والكرامة.

واختتمت قرينة رئيس الجمهورية: كل عام وأنتم بخير.