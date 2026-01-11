إعلان

أشرف الشيحي: التعليم والبحث العلمي محرك الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

09:51 م 11/01/2026

أشرف الشيحي عضو مجلس النواب

قال الدكتور أشرف الشيحي، عضو مجلس النواب المعين، إن انضمامه إلى المجلس فرصة لمواصلة خدمة الوطن من موقع تشريعي، بعد تجربته الطويلة في إدارة الجامعات وخدمة قطاع التعليم والبحث العلمي.

وأكد الشيحي، في مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، على أهمية قطاع التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه يشكل حجر الزاوية في بناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا: "التعليم والبحث العلمي هو الذي يصنع الاقتصاد ويغير حال الأمم من حال إلى حال، ونحن نعمل على وضع تشريعات لتسهيل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ووضع إطار قانوني يحفظ أفكار الباحثين ويضمن استثمارها."

وعن أولويات عمله خلال السنوات الخمس المقبلة، أشار الشيحي إلى أن التركيز سيكون على دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وربطه بالصناعة والاستثمار والبنية التحتية، قائلا: "في الماضي كان يُنظر إلى البحث العلمي على أنه قطاع مستنزف للموارد، لكن الآن أصبح واضحًا أن الدول الكبرى تعتمد على البحث العلمي لتحقيق نمو اقتصادي هائل، والدولة لا تبخل في تمويل هذا القطاع، لكن علينا أن نضمن أن الأبحاث تحقق مردودًا حقيقيًا."

أشرف الشيحي مجلس النواب البحث العلمي

