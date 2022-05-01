هؤلاء لن يصرفوا مقررات مايو.. التموين تبدأ حذف فئتين من البطاقات المدعمة

كتب- محمد سامي:

تنتهي المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتلقي المستندات من أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم رسائل عبر بون الخبز، اليوم الأحد أول مايو، والتي أكدت ضرورة التوجه إلى مكتب التموين بشأن امتلاك السيارة الحديثة موديل 2018 فيما أحدث.

وكانت الوزارة أرسلت رسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز إلى أصحاب البطاقات التموينية، مفادها التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها؛ بسبب امتلاكهم سيارات حديثة، ضمن إجراءات الوزارة لضبط منظومة الدعم التمويني وتنقية المنظومة من الفئات غير المستحقة والبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم التمويني.

وأكدت مصادر بوزارة التموين أنه لانية حتى الآن لمد المهلة بعد يوم 25 أبريل 2022 مثلما حدث لأصحاب الدخول الحكومية المرتفعة حتى تم مد المهلة لهم مرتين قبل أن تنتهي يوم 30 مارس 2022.

وأضافت المصادر، أن من يمتلك سيارة حديثة بداية من موديل 2018، وموظفي الدولة من أصحاب الدخول المرتفعة، وتقدموا بتظلم وتم رفضه، أو لم يتقدموا، لن يصرف لهم المقررات التموينية بداية من شهر مايو المقبل.

ووجد عدد من حاملي بطاقة التموين، مع بداية شهر أبريل الحالي، رسالة جديدة عبر بون صرف الخبز، ونصت على التالي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة حديثة"، ضمن مراحل اتخاذ وزارة التموين عددًا من الإجراءات لضبط منظومة الدعم، والتي بدأتها الوزارة بإرسال رسالة عبر بونات صرف الخبز أيضًا، بشأن تقديم بيان بالدخل الشامل إلى مكاتب التموين بهدف تنقية منظومة البطاقات من أصحاب الدخول المرتفعة.

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