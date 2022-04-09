لماذا يلي عيد القيامة دائمًا؟.. موعد شم النسيم هذا العام وأبرز مظاهر الاحتفال به

كتب- مينا غالي:

يحتفل المصريون خلال شهر أبريل الجاري بعيد شم النسيم، وهو أحد الأعياد المصرية الأصيلة التي تمتد منذ عصر قدماء المصريين، فهو مناسبة وطنية مصرية تأتي بمناسبة بداية فصل الربيع. ويقع شم النسيم دائما في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد لدى الأقباط.

موعد شم النسيم

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شم النسيم لعام 2022، حيث تشير الحسابات إلى أن شم النسيم هذا العام سيوافق يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الموافق 24 رمضان لعام 1443 هجريا.

تاريخ الاحتفال بعيد شم النسيم

يرجع تاريخ هذه العطلة إلى المصريين القدماء منذ أكثر من 3000 سنة، وتعني كلمة شم النسيم "تجديد الحياة"، ويشير إلى الحياة الجديدة التي تزدهر خلال الربيع، والاعتقاد المصري القديم بأن هذا اليوم يمثل بداية خلق العالم.

ووفقا لسجلات كتبها فلوطرخس خلال القرن الأول الميلادي، اعتاد المصريون القدماء تقديم السمك المملح والخس والبصل إلى آلهتهم خلال مهرجان الربيع المعروف باسم "Shemu".

وبعد تنصير مصر، أصبح العيد مرتبطا مع عيد الربيع المسيحي وهو عيد الفصح (القيامة). ومع مرور الوقت، تحول عيد Shemu إلى شكله الحالي وموعده الحالي وبحلول وقت الفتح الإسلامي لمصر كان العيد قد استقر على عيد الفصح يوم الاثنين. ولكون التقويم الإسلامي تقويما قمريا وبالتالي غير ثابت بالنسبة إلى السنة الشمسية، ظل العيد مرتبطاً بالمسيحية في موعده.

وبعدما أصبحت مصر عربية تحول مصطلح Shemu إلى شم النسيم، وهو الاسم الذي يمثل بدقة - إلى حد ما- الطريقة التي يحتفل بها المصريون في العيد.

أبرز عاداته وتقاليده

على الرغم من موعده المرتبط بالمسيحية، يعد شم النسيم عطلة يحتفل بها المصريون من كل الأديان، لذلك فهو يعتبر مهرجانا وطنيا وليس دينياً. ومن أبرز السمات الرئيسية للعيد هي:

- يقضي الناس كل اليوم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان.

- الطعام التقليدي الذي يتم تناوله في هذا اليوم يتكون أساسا من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.