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مصدر بالمترو: بيان توضيحي بشأن رسوب فتاة في اختبارات قيادة القطار

11:03 م الجمعة 08 أبريل 2022
مصدر بالمترو: بيان توضيحي بشأن رسوب فتاة في اختبارات قيادة القطار

مترو الأنفاق

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كتب- أسامة علي:

علق مصدر مسئول بالشركة الفرنسية لتشغيل المترو، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رسوب فتاة في الاختبارات النهائية المؤهلة لقيادة قطار المترو بالخط الثالث.

وقال المصدر لمصراوي إنه جاري إعداد بيان بإعداد المتقدمين الذين خاضوا التدريبات للتأهيل لقيادة المترو، موضحًا إن البيان يتضمن أعداد الناجحين والراسبين في الاختبارات الأخيرة المؤهلة لقيادة المترو، مؤكدًا أن الدفعة تتضمن نحو 20 قائد قطار متدرب، من بينهم 3 فتيات.

ولفت المصدر إلى أنه تم تخريج دفعتين لقيادة القطار منذ إعلان المسابقة، وانضم نحو 40 قائدًا للقطار، ضمن أعضاء الفريق الخاص بتشغيل الخط الثالث للمترو.

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