فرض غرامات مالية.. طلب إحاطة بسبب سوء خدمات شركات المحمول

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور فريدي البياضى عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي؛ إن الحكومة فشلت في مواجهة تردّي خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول؛ وسوء خدمات الإنترنت المقدمة من جميع الشركات؛ والتي أصبحت متدنيّة للغاية؛ خاصة داخل القرى والريف المصري والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.

وأضاف "البياضي"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" إن شكاوى المواطنين تعددت خلال الأيام الماضية من سوء خدمات المكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت لجميع شركات المحمول ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتتدخل؛ خاصة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة للمواطنين".

وأوضح الدكتور البياضي، أن شركات المحمول لا تهتم أبدًا بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول فالمكالمات التليفونية عبر المحمول أصبحت غير واضحة وتنقطع أكثر من مرة؛ وأيضا خدمات الإنترنت أصبحت في قمة السوء، مؤكدًا أن ذلك الأمر يؤدى إلى آثار سلبية كبيرة خاصة لدى رجال الأعمال والاستثمار وأيضًا على طلاب الجامعات والثانوية العامة ومختلف المراحل الدراسية خاصة أن غالبية الدروس الخصوصية لمختلف الطلاب تتم أون لاين، مطالبا من الحكومة متابعة ملف البنية الأساسية والتحتية لقطاع الاتصالات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية وإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بكل مايتعلق بشبكات المحمول وخطوط الإنترنت داخل هذه المناطق.

كما طالب الدكتور فريدى البياضي، من الحكومة بإقرار عقوبات مالية على شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة لصالح عملائها لتعويضهم عن الأضرار التي يتكبدونها بسبب سوء خدمات المكالمات وخدمات الإنترنت المقدمة لهم من شركات المحمول، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات سوف يكفل عدم تكرار الاخطاء الكارثية لشركات المحمول، متسائلا: لماذا تخاف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مواجهة شركات المحمول ومعاقبتها عن اخطائها المتكررة؟.. وهل شركات المحمول أقوى من الحكومة؟.