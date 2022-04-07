ما الخصومات التي يتم استقطاعها عند شحن العداد "أبو كارت"؟

كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من مشتركي العدادات مسبوقة الدفع والذي يشحن عن طريق الكارت، عن المبالغ المالية التي تخصم عند شحن كارت العداد مسبوق الدفع، وآلية احتسابها عن شهر أبريل 2022.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك ما يسمى بخصم أقساط، بسبب قيام بعض المشتركين في تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرًا، خاصة الحالات التي يستبدل فيها العداد القديم "القديم" بآخر مسبق الدفع "أبو كارت"، و يخصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيهًا شهريًا.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، أما في حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يخصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

ولفت المصدر إلى أن هناك ما يسمى بخصم فرق الشريحة، حسب الاستهلاك الشهري، إذ يبدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى، و بالرصيد المتبقي من الشهر السابق وشريحة 1، 2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويخصم 28 كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.