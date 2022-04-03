هل يُفطر من يحصل على حقن الأنسولين في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

كتب- محمد نصار:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ إبر الأنسولين خلال شهر رمضان الكريم.

ونشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، سؤالا نصه: ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟.

وأجابت الدار أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.