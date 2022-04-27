برلمانية تحصل على موافقة "شكاوى النواب" لتدريب موظفين للعمل بمكاتب توثيق الخارجية بالإسكندرية

الانتهاء من تدريب 13 ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالقطاع

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مصراوي

حصلت آيات الحداد عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب على موافقة وتاييد لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، على اقتراحها برغبة بشأن تدريب بعض موظفي قطاعات الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية للعمل وسد العجز في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية.

وقدمت النائبة الحداد هذا الاقتراح لرئيس مجلس النواب وتم إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب عاطف ناصر.

وناقشت اللجنة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وتم الاستماع إلى النائبة الحداد بشأن هذا الاقتراح.

وفي نهاية الجلسة أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالتعامل مع الاقتراح المقدم وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، ومن شأن الاقتراح أن يحفف من الزحام داخل مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية بالأسكندرية مما يعود بالنفع على قضاء مصالح المواطنين.