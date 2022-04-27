على مساحة 38 فدانًا.. تعرف على أكبر مزرعة نخيل في العالم بمشروع توشكى

كتب- أحمد مسعد:

تهتم مصر بمشروع توشكى وتعول عليه كثيراً في جهود التنمية الزراعية؛ فلا يزال المشروع يخبئ كثيرًا من الأسرار.

كشف الدكتور عز الدين جاد الله، أن مزرعة نخيل توشكى التابعة لمحافظة أسوان تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، موضحاً أنه ستتم زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان.

وقال جاد الله، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنه خلال السنوات العشر المقبلة سيصبح لدى مصر 25 مليون فسيلة؛ أي 12.5 مليون فسيلة، مشيراً إلى أن العائد الاقتصادي منها بـ37 مليار جنيه.

ولفت مدير معمل بحوث النخيل إلى أن الأصناف المزروعة هي أصناف ذات عائد اقتصادي كبير؛ مثل "الخلاص، السكري، العنبره، عجوة المدينة، والصقعي، نبتة سيف، الشيشي، الشبيبي".

وأضاف جاد الله أن مصر تعد الأولى عالميًّا في إنتاج التمور، وتحتل من المركز التاسع إلى الـ١٢ في تصديرها، موضحًا أننا لدينا نحو ١٦ مليون نخلة تنتج ١.٧ مليون طن من التمور، إلى أهمية تقييم الشتلات الناتجة من الزراعة المحلية والمستوردة في أماكن زراعتها، والتحسين المستمر لطرق إكثار نخيل البلح بطريقة زراعة الأنسجة، وعمل تجارب على التربة والري والتسميد ومناطق الإنتاج وتأثيرها على المحصول وجودة الثمار.

وأشار مدير معمل بحوث النخيل إلى أن هناك العديد من الصناعات في مصر تقوم على التمور، مضيفاً أن الوزارة تنظم أيامًا حقلية من خبراء بالمعمل المركزى؛ للتوعية حول آفات وأمراض النخيل.

يُذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج البلح بإنتاجية تصل إلى مليون وسبعمئة ألف طن سنوياً؛ حيث تعد مصر تمتلك ثروة من النخيل تقدر بنحو 15 مليون نخلة مثمرة.