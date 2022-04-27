"الجلاد" عن دعوة السيسي لحوار وطني: مصر بحاجة للجميع أكثر من أي وقت

القاهرة - مصراوي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم (مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت)، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق الحوار السياسي بين التيارات والقوى السياسية الحزبية والشبابية أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية، يحمل أملاً جديداً في دمج كافة الأطياف السياسية والفكرية في خلية واحدة للنقاش والحوار لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الجلاد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن "هذا المطلب نادت به قوى سياسية مُعارضة، باعتباره سبيلاً وحيداً لبناء وطن قوي وقادر على مواجهة التحديات والصعاب في عالم شديد الارتباك والتأزم، وهذا حق ليس لتلك القوى والتيارات فحسب، وإنما لمصر التي تحتاج لتنوع الرؤى واختلاف الآراء على أرضية وطنية خالصة.. لقد قالها الرئيس واضحة "إن الوطن يتسع لنا جميعا.. والاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية".

وتابع: "شخصياً.. أتمنى المُضي أكثر وأكثر في الإفراج عن المزيد من الشباب وسجناء الرأي، والمضي أكثر وأكثر بإخلاص وإرادة في فتح المجال العام، وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبير، لأن انضواء الجميع تحت عباءة النقاش الوطني الحر، دون إقصاء أو إبعاد هو الضمانة الأساسية لمناعة الدولة المصرية وقوتها في مواجهة العواصف والأزمات العالمية".

وشدد الجلاد على أننا جميعاً مطالبون بدعم هذه التوجهات بصدق وإخلاص بعيداً عن المصالح الشخصية والنظرة الضيقة، لأن مصر الآن بحاجة إلى الجميع أكثر من أي وقت مضى.