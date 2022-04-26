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طلب برلماني بتعميم عيادات الدعم النفسي للسيدات حال تعرضهن إلى العنف الأُسري

03:00 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
طلب برلماني بتعميم عيادات الدعم النفسي للسيدات حال تعرضهن إلى العنف الأُسري

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وجود عيادات آمنة للمرأة لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن إلى العنف يمثل أهمية كبيرة، مشيرةً إلى أنها خطوة مهمة في حل المشكلات التي تواجه السيدات.

جاء ذلك في ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، من افتتاح أولى "عيادات المرأة الآمنة"، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن إلى العنف، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت سليم أن وجود مثل هذه الخدمات تشجع السيدات في تلقي العلاج اللازم، لا سيما أن كل من تتعرض إلى العنف تعاني مأساة كبيرة تستوجب التعامل الفوري معها.

وأوضحت فاطمة سليم أن ظاهرة العنف ضد المرأة تستوجب تضافر كل الجهود في الدولة لمواجهتها، خصوصًا أن هناك عددًا كبيرًا من السيدات يتعرضن إلى العنف الأسري، ووجود عيادات متخصصة في العلاج النفسي جراء ذلك يسهم في تشجيعهن على العلاج والمرور من هذه الأزمات.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن نموذج مركز أهالينا بمحافظة القاهرة، خطوة إيجابية وتعميم وجوده بالمحافظات خطوة مهمة تساعد على تقديم هذه الخدمات بصورة أفضل مقترحة بأن يكون هناك تعاون مع المجلس القومي للمرأة لدراسة الجغرافية الخاصة بالمناطق التي يرصد فيها حالات عنف أكثر ومن ثم وجود مثل هذه العيادات في هذه الأماكن سيكون أكثر فعالية.

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