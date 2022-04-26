الأوقاف: لا مانع من حضور الطفل المميز صلاة عيد الفطر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الفطر المبارك ستُقام في المساجد الكبرى والجماعة التي تُؤدَّى بها حاليًّا صلاة الجمعة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لا مانع من حضور الطفل لصلاة العيد مع والده لكن يجب أن يكون الطفل مميزًا ويحافظ على مكانة المسجد .

وأشار إلى أن تكبيرات العيد ستبدأ قبل أداء الصلاة بنصف الساعة، كما أنّ مدة خطبة العيد ستكون في حدود عشر دقائق، لافتًا كذلك إلى فتح مصلى السيدات أمامهن.

ودعا عبد العزيز، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم وضعها للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مؤكدة على السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء كافة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميِّزاً يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.