الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء.. وتحذير من ظاهرة مؤثرة

(مصراوي):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وثبات شبه نسبي في درجات الحرارة حيث تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة خلال فترة التنبؤ كما تصل إلى 37 درجة يوم الجمعة القادم.

وقالت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تظل الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية".