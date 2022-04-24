تحذير ونصيحة.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بخصوص من يعرض عليهم نماذج أسئلة ونماذج لكراسة المفاهيم.

وقال شوقي، إنه لن يتم السماح بدخول أى شيء اللجنة مع طلاب الثانوية العامة هذا العام وسوف يتم تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة وليس قبل ذلك حتى نحقق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وحذر وزير التربية والتعليم من مافيا الثانوية العامة التى اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ الموبايلات وتهكير التابلت وإدارة التليجرام للغش.

تابع الوزير: على الطالب استخدام الثمانية أسابيع القادمة فى المذاكرة وفهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين لأى شيء ولا يستمعوا لهذه المافيا التى تبحث عن مصالحها على حساب التعلم.