كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لمجلس الوزراء بشأن قطع الكهرباء في الصيف، مؤكدًا أنه بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين ضمن حرب الشائعات.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن البيان المزور يحمل ختم وشعار مجلس الوزراء، ما قد يوهم البعض بأنه صادر عن الحكومة، لكنه يأتي في إطار حملة منظمة لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وشدد على أن هذه الشائعات لن تهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي توفر خدمات أساسية لأهالي القرى في مختلف المجالات الخدمية.

وأكد أن البناء والتنمية مستمران على مستوى الجمهورية، وأن المواطنين في القرى يشعرون بما تحقق من إنجازات ملموسة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف استقرار البلاد.