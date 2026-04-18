إعلان

أحمد موسى يكشف حقيقة بيان قطع الكهرباء في الصيف

كتب : داليا الظنيني

11:30 م 18/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لمجلس الوزراء بشأن قطع الكهرباء في الصيف، مؤكدًا أنه بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين ضمن حرب الشائعات.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن البيان المزور يحمل ختم وشعار مجلس الوزراء، ما قد يوهم البعض بأنه صادر عن الحكومة، لكنه يأتي في إطار حملة منظمة لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وشدد على أن هذه الشائعات لن تهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي توفر خدمات أساسية لأهالي القرى في مختلف المجالات الخدمية.

وأكد أن البناء والتنمية مستمران على مستوى الجمهورية، وأن المواطنين في القرى يشعرون بما تحقق من إنجازات ملموسة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف استقرار البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
زووم

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

أخبار مصر

إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب
أخبار مصر

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة
شئون عربية و دولية

رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
أخبار مصر

سناء السعيد: العدادات الكودية "عداد الغلابة" ولا يجوز محاسبة المواطنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

