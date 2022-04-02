الزراعة: 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 18 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

‏قال ياسر عبده المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، التابع لوزارة الزراعة، إن فعاليات المدارس تشمل المحاصيل التالية: القمح ودودة الحشد الخريفية بواقع (36 مدرسة)، والفول البلدي بواقع (8 مدارس)، والبصل (7 مدارس)، والبطاطس (9 مدارس).

وتضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس، تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة.