​لمصابي السرطان.. الصحة: هؤلاء يمكنهم الصيام وتلك الحالات لا يمكنها

كتب- أسامة علي:

رد الدكتور أحمد حسن عبدالعزيز، عضو اللجنة العليا لمبادرة صحة المرأة، على استفسارات بشأن مرضى السرطان حول صيام شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالعزيز، في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، إنه ليس هناك قاعدة ثابتة ولكل مريض حالة خاصة، موضحًا أن هناك حالة صحية تستطيع الصيام وأخرى لا تستطيع، وفي جزء كبير من المرضى متروكة للطبيب المعالج.

وأضاف عضو اللجنة العليا لصحة المرأة، إن هناك حالات تم شفاءها تماما وتذهب للطبيب فقط للمتابعة، وكذلك المرضى الذين يتعاطون علاج هرموني بسيط، يمكن السماح لهم بالصيام، كما أن هناك حالات من المرضى تحتاج لعلاج بلاتنيوم والكيمياوية وتحتاج من المريض شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وكذلك حالات التي تتناول علاج كل 12 ساعة، فلا يسمح له بالصيام.

وأشار إلى أن هناك بعض حالات من المرضى في المنطقة الرمادية لا هي شديد التعب أو متعافيه، في هذه الحالة يتم الرجوع إلى الطبيب المعالج ، لأنه اكتر واحد عارف المريض.

ونصح عبدالعزيز، مرضى السرطان الذين يصومون رمضان، بعدم تناول طعام بكميات كبيرة مرة واحدة، ومن الأفضل أن بشرب نن السوائل والمياه بكميات كبيرة.

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