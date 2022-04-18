تشغيل تجريبي للقطار الكهربائي الخفيف "LRT" (فيديو)

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، تصويرًا جويًا للتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتنفذ وزارة النقل، مشروع القطار الكهربائي على 3 مراحل؛ حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم وعدد 16 محطة، وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

ويخدم المشروع، المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

ويساعد القطار الكهربائي الخفيف في نقل 500 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر افتتاحه وتشغيله رسميًا خلال شهر يونيو المقبل.