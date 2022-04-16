رئيس حي العجوزة يكشف موعد تسليم 3 محطات لمترو الأنفاق بشمال الجيزة

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كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، عن الموعد المقرر لتسليم 3 محطات لمشروع مترو الأنفاق في شمال محافظة الجيزة.

وقال سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إنه من المقرر تسليم مترو الأنفاق لعدد 3 محطات وهم: "الكيت كات ووادي النيل وأحمد عرابي" في شهر يونيو 2023.

وأشار إلى أن سبب تقطيع الأشجار في شارع عرابي، يرجع إلى تنفيذ أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد.

وتنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة، الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

ويستهدف محور 26 يوليو الجديد، تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

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