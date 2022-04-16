Masrawy logo white

إعلان

رئيس حي العجوزة يكشف موعد تسليم 3 محطات لمترو الأنفاق بشمال الجيزة

10:07 م السبت 16 أبريل 2022
  • عرض 2 صورة
    موعد تسليم 3 محطات لمترو الأنفاق
  • عرض 2 صورة
    موعد تسليم 3 محطات لمترو الأنفاق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، عن الموعد المقرر لتسليم 3 محطات لمشروع مترو الأنفاق في شمال محافظة الجيزة.

وقال سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إنه من المقرر تسليم مترو الأنفاق لعدد 3 محطات وهم: "الكيت كات ووادي النيل وأحمد عرابي" في شهر يونيو 2023.

وأشار إلى أن سبب تقطيع الأشجار في شارع عرابي، يرجع إلى تنفيذ أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد.

وتنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة، الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

ويستهدف محور 26 يوليو الجديد، تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

اقرأ أيضًا:

- رئيس حي العجوز يكشف سبب تقطيع أشجار شارع أحمد عرابي- صور

- محور 26 يوليو الجديد.. ننشر مسار الطريق الجديد وأماكن ربطه بكوبري مايو والمونوريل والدائري

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
مترو الأنفاق تسليم محطات المترو الكيت كات ياسر سامي حي العجوزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشر.. الأهلي 2 - 1 الرجاء المغربي.. دوري أبطال أفريقيا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا