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بمساحة 500 فدان.. جهاز حدائق أكتوبر يعلن مزايدة لبيع الأشجار الخشبية

07:09 م السبت 16 أبريل 2022
بمساحة 500 فدان.. جهاز حدائق أكتوبر يعلن مزايدة لبيع الأشجار الخشبية

أشجار كافور

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، مزايدة علنية لطرح بيع الأشجار الخشبية بمساحة 500 فدان، وتشمل أشجار كافور وكازورينا بالغابة الشجرية.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الشروط تتمثل في:

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

- تعقد جلسة المزاد يوم الأحد 22/5/2022 في تمام الساعة 12 ظهر بمقر الجهاز.

- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه، على أن تستكمل إلى 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد.

- تت المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 (قانون تنظين التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).​278746533_473422354465300_1717658499822119459_n

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