وفاة رئيس إدارة اللجان الطبية بوزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أيمن محمد الأمين يرأس الإدارة المركزية للجان الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى وفاته اليوم الجمعة.