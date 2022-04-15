​تصل لنصف مليون جنيه.. "العليا للحج" تُكشف سعر الحج الفاخر

كتب- يوسف عفيفي:

علق مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، على ارتفاع أسعار برامج الحج هذا العام وفقًا لما أعلنته إحدى شركت السياحة، والذي وصل لـ 270 ألف جنيه، سعر البرنامج الواحد بدون تذكرة الطيران.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وقال المصدر لمصراوي، إن أسعار "الحج الفاخر أو السريع" خارج تسعير وضوابط وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، وتنظمه عدد محدود من شركات السياحة، قائلا:"الحج الفاخر.. برنامج اختياري لمن يريد من المواطنين".

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات السياحة، لم يعلنوا حتى الآن عن أي أسعار تخص برامج الحج هذا العام حتى الآن"..

وتابع المصدر:"مستوى الحج الفاخر ده للناس اللي معاها فلوس كتيرة وحالتها مستريحة -(الهاي هاي يعني)- وبالنسبة لهم رخيص وبيوصل سعره في أيام الذروة لـ 450 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، ولهم مواصلات وتنقلات ومستوى وفنادق وطيران (VIP)مختلف عن الآخرين".

وأشار المصدر، إلى أن شركات السياحة العاملة في الموسم تنظم جميع المستويات، وأعلاها مستوى برامج 5 نجوم ولكن بسعر معين بدون تذكرة الطيران، ويعلن للجميع على أن تلتزم شركات السياح بهذا السعر دون المزيد تجنبا للعقوبة.

ونشرت إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، أسعار الحج مستوى 5 نجوم لمدة 10 أيام، موضحة أن سعر الفرد في الغرفة الثنائية يبلغ 270 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 250 ألف جنيه، وسعر الفرد في الرباعية لـ 240 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران.

وكانت غرفة شركات السياحة المصرية أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية؛ من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة: Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8

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