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مرصد الأزهر يثمن إجراءات وكالات إنفاذ القانون الكينية لمكافحة الإرهاب

11:03 م الأربعاء 13 أبريل 2022
مرصد الأزهر يثمن إجراءات وكالات إنفاذ القانون الكينية لمكافحة الإرهاب

مرصد الأزهر

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كتب - محمود مصطفى:

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إجراءات الحكومة الكينية الجديدة والتي تتيح لوكالات إنفاذ القانون والهيئات القضائية، التعاون مع الأطراف الدولية والحصول على الأدلة وتسليم المشتبه بهم والحصول على شهود أثناء إجراء التحقيقات الإرهابية، ووضع خطط تعزز إمكانياتها وقدرتها الاستخباراتية عبر الحدود، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز العلاقات بين الدول من أجل محاربة الإرهاب.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن هذه الخطوة الإجرائية الوقائية، تعد أحد أهم الخطوات للمحافظة على الأمن والاستقرار، وتمكن الدولة الكينية من تأمين حدودها.

وكرر المرصد دعوته لجميع الدول بضرورة التعاون من أجل القضاء على الإرهاب عن طريق تأمين المناطق الحدودية وتبادل المعلومات والأخبار التي قد تساعد في منع انتشار التنظيمات الإرهابية وتقطع عليهم الطريق لتنفيذ أي عمليات إرهابية جديدة.

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