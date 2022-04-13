أول تعليق من علاء مبارك على قرار سويسرا بإنهاء التحقيق في "غسيل الأموال"

كتب- أحمد جمعة:

‏قال علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، إنه حصل على البراءة وشقيقه جمال من كافة الاتهامات التي سبق ووجهت إليهما بشأن نشاطهما المالي.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء قائلًا: "المدعى العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت ١١ عاما، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم. التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بثورة 25 يناير.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، إنه «على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).