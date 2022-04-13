Masrawy logo white

إعلان

أول تعليق من علاء مبارك على قرار سويسرا بإنهاء التحقيق في "غسيل الأموال"

03:43 م الأربعاء 13 أبريل 2022
أول تعليق من علاء مبارك على قرار سويسرا بإنهاء التحقيق في "غسيل الأموال"

علاء مبارك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:
‏قال علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، إنه حصل على البراءة وشقيقه جمال من كافة الاتهامات التي سبق ووجهت إليهما بشأن نشاطهما المالي.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء قائلًا: "المدعى العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت ١١ عاما، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم. التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بثورة 25 يناير.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، إنه «على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
علاء مبارك الأصول المجمدة نيابة سويسرا أموال مبارك عائلة مبارك جمال مبارك

الخبر التالى:

رئيس "الفضاء المصرية" يؤكد أهمية التعاون بين مصر وروسيا في مجالات الفضاء
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. ذروة صيفية.. توقعات باستمرار قفزات التضخم ورفع جديد للفائدة في 2022
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا