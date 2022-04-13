تأكيدا لانفراد مصراوي.. إندومي تقر رسميا بسحب منتجاتها بسبب مشكلة التوابل

كتب- محمد عمارة:

أقرت شركة إندومي مصر بسحب منتجات لها من الأسواق بسبب مشكلة في التوابل التي تحويها عبواتها المتداولة، وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: انها سحبت المنتجات بعد طلب هيئة سلامة الغذاء للأمر.

وأضافت في منشورها أنها استبدلت المنتجات المسحوبة بمنتجات جديدة بدون الشطة مؤكدة إعادة فحص كيس الشطة فقط من محتويات العبوة من المنتجات المسحوبة من الأسواق.

وانفرد مصراوي أمس الثلاثاء بخبر سبب سحب منتج إندومي من الأسواق خلال الأيام الأخيرةوفق تصريحات خاصة من رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وكشف صلاح جلال، مسؤول المبيعات بشركة إندومي، أن هيئة سلامة الغذاء طالبت الشركة بإزالة عبوة الشطة داخل أكياس الإندومي، لأن الطبقة الأكبر من المستخدمين للمنتج من الأطفال.

وأضاف أن الشركة استجابت على الفور لطلب هيئة سلامة الغذاء وقامت بسحب المنتج من الأسواق لتغيير أكياس الشطة الموجودة به.

وأوضح جلال، أن عمليات البيع خلال الفترة الحالية تعمل بشكل عادي، والشركة تعمل حاليا على استبدال العبوات القديمة بعبوات جديدة لا تحتوى على أكياس الشطة.