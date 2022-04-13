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6 نصائح مهمة لمرضى القولون في رمضان

07:00 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
6 نصائح مهمة لمرضى القولون في رمضان

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي.

وتشمل هذه النصائح:

- تناول الأغذية الغنية بالألياف.

- تناول الكثير من السوائل.

- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، وتناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها، ومضغ الطعام جيداً

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين في بعض الأحيان.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة مراعاة الأكل الصحي، والرجوع إلى الصيدلي فيما يخص الأدوية غير الوصفية، وطرق تناول الدواء، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو زيادتها.

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