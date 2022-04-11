الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن.

وتابع الرئيس: أتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، وداعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام.