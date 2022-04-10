Masrawy logo white

إعلان

حزب المؤتمر يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

01:59 م الأحد 10 أبريل 2022
حزب المؤتمر يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

الربان عمر المختار صميدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

هنَّأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، أن رجالَ القواتِ المسلحة وشرطتنا، قدموا ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه، وسطروا بدمائهم بأحرف من نور تاريخاً من النضال؛ من أجل الحفاظ على تراب الوطن الغالي .

وأضاف حزب المؤتمر أن رجال القوات المسلحة المصرية ضربوا أروع مثال للبطولة والتضحية والنصر ، وهي دائمًا عقيدة الجيش المصري العظيم "النصر أو الشهادة" وقد كتب الله لنا النصر على أيدي أبناء الوطن المخلصين، مؤكدًا أننا بحاجة الآن إلى استعادة روح العاشر من رمضان؛ لمواجهة التحديات الراهنة، واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها القائد البطل عبد الفتاح السيسي، "حفظ الله مصر رئيساً وشعباً ليوم الدين".

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الربان عمر صميدة ذكرى العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا