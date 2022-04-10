حزب المؤتمر يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

كتب- نشأت علي:

هنَّأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، أن رجالَ القواتِ المسلحة وشرطتنا، قدموا ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه، وسطروا بدمائهم بأحرف من نور تاريخاً من النضال؛ من أجل الحفاظ على تراب الوطن الغالي .

وأضاف حزب المؤتمر أن رجال القوات المسلحة المصرية ضربوا أروع مثال للبطولة والتضحية والنصر ، وهي دائمًا عقيدة الجيش المصري العظيم "النصر أو الشهادة" وقد كتب الله لنا النصر على أيدي أبناء الوطن المخلصين، مؤكدًا أننا بحاجة الآن إلى استعادة روح العاشر من رمضان؛ لمواجهة التحديات الراهنة، واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها القائد البطل عبد الفتاح السيسي، "حفظ الله مصر رئيساً وشعباً ليوم الدين".