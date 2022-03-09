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ممنوع لغير المصريين.. قانون المنشآت السياحية يحدد شروط مزاولة ألعاب القمار

12:40 م الأربعاء 09 مارس 2022
ممنوع لغير المصريين.. قانون المنشآت السياحية يحدد شروط مزاولة ألعاب القمار

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ألعاب القمار قانون المنشآت السياحية مجلس النواب
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