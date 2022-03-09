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أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بدرجات الحرارة

08:00 ص الأربعاء 09 مارس 2022
أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بدرجات الحرارة

طقس ارشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ١٩ درجة، وشمال الصعيد ٢٦ درجة وجنوب الصعيد ٣٦ درجة.

وتابعت الهيئة: "من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت الهيئة أن الرياح تنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

طقس أمطار أتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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