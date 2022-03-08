وزير الكهرباء يلتقي مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

كتب_محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جوربيز جونيل، مسؤول دعم الدول والشراكات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى التحضير لمؤتمر الأطراف "COP27".

أشاد “شاكر” بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة، مؤكدًا ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة في مختلف مجالات الطاقات المتجددة.

وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، مؤكدًا على الجهود التى تقوم بها مصر، تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وذكر مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

ومن جانبه، أشاد مسؤول دعم الدول والشراكات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة، معربًا عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27، وإحياء كافة المبادرات التى تهتم باطاقات المتجددة.

وأعرب عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، واستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.