وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور جناح "Hyundai Rotem" الكورية بمعرض الدفاع بالسعودية

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قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد جناح شركة "Hyundai Rotem" الكورية الجنوبية بمعرض الدفاع العالمي "WDS 2022" والمقام بالسعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري بمدينة الرياض.

وأكد مرسي أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية لذلك تتطلع وزارة الإنتاج الحربي لعقد المزيد من الشراكات الناجحة مع مختلف اللاعبين الدوليين لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بمجال تصنيع النظم الدفاعية، وقام بدعوة شركة "Hyundai Rotem" إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض والاطلاع على منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات، كما قام بدعوة الشركة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن العلاقات الثنائية لاقت في السنوات الأخيرة تدعيماً بصورة واضحة بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشدداً على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة، مؤكداً أن التعاون العسكري بين البلدين يرتكز على الحوار الاستراتيجي الذي يسمح بتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح وكذا تبادل التحليلات حول مختلف القضايا الدولية.

من جانبه أكد ممثل "Hyundai Rotem" اهتمام شركته ومختلف الشركات الكورية بتعميق التعاون مع الشركات المصرية - وخاصة شركات الإنتاج الحربي- في المرحلة الراهنة خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات حيوية ولافتة على كافة الأصعدة، مثمنا الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، كما أكد أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري التي تمت بالسنوات الأخيرة بين البلدين والتي ساعد في إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية التي تعي جيداً مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورًا مركزياً لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا وأنها شريك رئيسي لكوريا، مثمناً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي ببحث العديد من موضوعات التعاون المقترحة والتي كان على رأسها دراسة إمكانية التعاون في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية

K2-Eyg والتعاون في مجال منصات الاطلاق RCWS مزدوجة التسليح.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء حرص الوزارة الدائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر والعمل المتواصل الذي تبذله تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.