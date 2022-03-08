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يوم الشهيد.. السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

02:11 م الثلاثاء 08 مارس 2022
يوم الشهيد.. السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه القائد العام لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفي نهاية مراسم الاحتفال، قام القائد العام بتحية عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الشهيد النصب التذكاري لشهداء الفريق أول محمد زكي
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