أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

الرئيس السيسي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية

09:55 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
الرئيس السيسي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح: سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

الرئيس السيسي الرياض السعودية الملك سلمان

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا