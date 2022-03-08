زيادة عدد الشقق ومواعيد الحجز.. تفاصيل الساعات الأخيرة من التقديم في شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الثلاثاء من التقديم في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة، بالتمويل العقاري وفقًا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3% و8% متناقصة.

وقبل انتاء التقديم وغلق باب التقديم، يوجد العديد من المعلومات التي أعلن عنها صندوق الإسكان ووزارة الإسكان مؤخرا، والتي تهم الحاجزين قبل قرار الحجز في المشروعات المطروحة للحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

1- زيادة عدد الشقق:

عدد الشقق المطروحة للحجز في الـ3 مشروعات يصل لـ7 آلاف وحدة، ونتيجة الإقبال الكبير، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الوحدات المطروحة في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حالياً لشريحة متوسطي الدخل.

2- عدد المتقدمين:

تجاوز عدد المسددين لجدية الحجز في شقق سكن مصر وجنة ودار مصر لـ23 ألف متقدم، فيما وصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني عدد 57 ألف عميل.

3- مواعد الحجز:

صندوق الإسكان الاجتماعي أكد أن المواطنين الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، بالإضافة إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا.

وأكد الصندوق أيضًا أنه لن يتم مد باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات بعد 8 مارس الجاري، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

4- حال عدم التخصيص في الفترة المخصصة للحجز فلن يتم خصم أي مبالغ مالية من قيمة جدية الحجز، لكن إذا تم التخصيص للوحدة ووقت التعاقد امتنع المتقدم عن إنهاء الإجراءات سيتم خصم 1.5% من ثمن الوحده الإجمالي.