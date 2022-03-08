هل تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع؟ التموين تجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الأزمة الأوكرانية وضعت العالم على صفيح ساخن.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سعر أوقية الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة حيث تجاوزت في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين حاجز الـ2000 دولار، ولكنه مع نهاية اليوم استقر عند مستوى 1885 دولار،

وأوضح "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إن سعر الذهب في السوق المحلي قارب على مستوى الـ 900 جنيه في ظل الارتفاعات العالمية التي شهدها المعدن الأصفر.

وألقت الحرب الأوكرانية الروسية بظلالها على الأسواق العالمية، حيث تضطرب حركة الأسهم والعملات والنفط واصل تسجيل مستويات مرتفعة، في حين سجل الذهب صعود جديد إلي مستويات تقترب من 2000 دولار للأونصة في المعاملات الفورية صباح اليوم، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن، ومع الإتجاه لجني الأرباح بدأ المعدن النفيس في التراجع.