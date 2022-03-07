اشحن عداد الكهرباء بالموبايل.. تعرف على خاصية "NFC"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تعميم تطبيق "سهل" لشحن العدادات مسبقة الدفع "الكارت" في أي وقت ومن أي مكان عبر خاصية (NFC).

استبدال الكارت

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن كل ما يحتاجه مستخدم العداد مسبوق الدفع لتفعيل خدمة الـnfc هو التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كارت الشحن القديم بكارت جديد يدعم خاصية الـ NFC .

وأضافت أن التطبيق يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والخاصة بالرصيد على هاتفه المحمول كما يتيح للمشترك متابعة استهلاكه خلال الشهر الحالي والشهور السابقة ومعلومات عن أخر مرة تم شحن الكارت فيها وقيمة الرصيد المتبقي في العداد.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية توضيح كيفية استخدام التطبيق:

- تحميل التطبيق:

وأشارت الشركة لتحميل برنامج سهل لهواتف أندرويد عبر هذا الرابط:

ولتحميل برنامج سهل لهواتف IOS عبر هذا الرابط:

لتحميل برنامج ماي فوري لهواتف أندرويد عبر هذا الرابط:

لتحميل برنامج ماي فوري لهواتف IOS عبر هذا الرابط:

خاصية NFC

وخاصية NFC تعني بالعربية خدمة اتصال المدى القريب، توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، في دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، ويتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة، أو إنترنت واي فاي.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـ«NFC» الذي تتيحه الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، إذ يمكن شحن العدادات عبر عدد من التطبيقات كـ «سهل» وMy Fawry و«خالص»، و«Shal 1» و«Gtpay2.

ويمكن للمستهلك شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عبر الهاتف الخاص به، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية NFC التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا.

- طريقة الشحن:

وفيما يلي طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية NFC.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.