الأوقاف: عبير زكي مديرًا للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف عبير زكي سيد عبد الله بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد قرار إيفاد القارئ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد، لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ ؛ بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف، بسويسرا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم ( 61 ) موفدًا.

يذكر أن الشيخ هاني الحسيني، هو قارئ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية منذ فترة طويلة.