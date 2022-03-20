عضو "تعليم النواب" تطالب الحكومة بتحديد مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا

(مصراوي):

طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحكومةَ بالكشف عن مصير الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بشأن الالتحاق بالجامعات.

وقالت البيومي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه يجب على الحكومة تحديد مصير هؤلاء الطلاب العائدين وتسكينهم في كليات تتوافق مع وضعهم دون تمييزهم عن باقي الطلاب، مقدمةً الشكر إلى الرئيس السيسي لتوجيهاته بإرسال طائرات لنقلهم وإعادتهم إلى بلدهم.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة المصرية تدخلت، وبالفعل وعاد بعض الطلاب من أوكرانيا، مشيدةً بهذا المجهود الكبير لمؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر.

وكشفت البيومي عن التحاق بعضهم بالمدارس والجامعات المصرية، مشددةً على ضرورة مراعاة أن يكون الطالب يدرس في جامعة معترف بها في أوكرانيا؛ مما سيسهل عليه الالتحاق بجامعة مماثلة في مصر.

وشددت النائبة على ضرورة تحقيق العدالة في هذا الأمر، قائلةً: "وفي حال أن تكون الجامعة التابع لها في أوكرانيا غير معترف بها تتم مراجعة أوراق الثانوية العامة، ويجرى لهم بعض الاختبارات لأن سفرهم أوكرانيا كان بناء على رغبتهم".

وأعربت البيومي عن تمنيها بعودتهم إلى بلادهم سالمين وأن تُحل أزمة التحاقهم بالجامعات دون تخطي أو تميُّز بالنسبة لهم عن الطلبة في مصر، مؤكدةً ضرورة المساواة والعدالة.